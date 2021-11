Tennistopp bare mer bekymret etter angivelig melding fra Peng Shuai

Peng Shuai under Roland-Garros i Paris i 2017. Foto: AP / Michel Euler / NTB

NTB

Den kinesiske tennisstjernen Peng Shuai skal angivelig skal ha sendt en epost der hun sier hun er i sikkerhet. Det gjør ikke bekymringen mindre.

Ingen hadde inntil onsdag hørt fra Peng etter at hun 2. november la ut en melding på Weibo – Kinas svar på Twitter – der hun anklaget Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år siden.

Onsdag ble en angivelig epost fra Peng publisert på TV-kanalen CGTN Europe. Brevet skal være stilet til Steve Simon, sjefen for den profesjonelle tennisorganisasjonen WTA. Der heter det at hun slett ikke er forsvunnet.

– Jeg hviler hjemme og alt er bra, heter det.

Samtidig dementerer hun beskyldningene mot Zhang og kaller dem usanne.

Simon sier han ikke tror meldingen fra Peng er ekte.

– Uttalelsen som er publisert i dag av statskontrollert kinesisk media om Peng Shuai gjør meg bare mer urolig for hennes sikkerhet og hvordan hun har det, sier Simon.

Han sier han har prøvd å få kontakt med henne en rekke ganger, uten at det har gitt resultater. Simon krever uavhengige bevis for at hun er trygg og i sikkerhet.

Han hyller samtidig Peng for å ha snakket ut om det som skjedde for ti år siden, og han krever at anklagene må granskes

Verken den tidligere visestatsministeren eller andre i det kinesiske maktapparat har kommentert Pengs anklager. En talsperson for det kinesiske kommunistpartiet har tidligere sagt at saken er ukjent for partiet.