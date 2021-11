John Arne Riise ferdig som Flint-trener

Lørdag rykket Tønsberg-klubben Flint ned fra 3. divisjon. Nå gir John Arne Riise seg som trener for klubben.

Det melder Dagbladet.

Riise forteller til avisen at han og klubben har hatt en lengre prosess i to til tre måneder om forlengelse av kontrakten.

– Jeg har hatt fokus på laget. Men samtidig er jeg blitt informert om at klubben skal starte med et nytt prosjekt som kalles «Flint 2022-2025». Jeg spurte meg selv: «Er det riktig av meg å fornye - uansett om det blir nedrykk eller ikke - når jeg i utgangspunktet vet at jeg ikke blir her i tre år til?» Det kunne jeg ikke garantere. Da valgte jeg å si at jeg ikke ville fornye kontrakten, sier Riise til Dagbaldet.

Riise har kontrakt med Flint ut året. 41-åringen tok over treneransvaret i klubben høsten 2019.

– Jeg har hatt to fantastiske år her. Det har vært veldig utfordrende med tanke på coronaperioden. Men jeg har lært ekstremt mye om meg selv som trener og person. Og jeg har hatt en fantastisk gruppe å jobbe med, sier Riise.

I helgen rykket Flint ned fra 3. divisjon etter å ha tapt for Oppsal.