Molde ydmyket av Godset – gullhåpet svinner etter 0-6-tap

NTB

Moldes gulljakt fikk seg en alvorlig knekk med 0-6-tapet for Strømsgodset søndag. Den kom få dager etter smellen mot tabelltopp Bodø/Glimt.

Molde tapte 0-2 mot gullrival Bodø/Glimt i midtuken, og var avhengige av å slå tilbake mot Strømsgodset om det skulle ha noen sjanse på gull i årets sesong.

Men Molde møtte aldri helt opp på jobb i Drammen søndag. Drammenserne ga ingenting gratis og ledet allerede 3-0 til pause etter scoringer fra Fred Friday, Johan Hove og Herman Stengel. Tobias Gulliksen scoret to, mens Kristoffer Tokstad også bidro med en scoring.

Molde var svake i 1. omgang, der det eneste de produserte var et annullert mål fra Ola Brynhildsen.

– Vi skal skylde på oss selv, for den 1.-omgangen var katastrofe, sa Molde-trener Erling Moe til Discovery i pausen.

Og det ble ikke bedre etter pause.

Tapet er Moldes andre på rad etter tapet mot Glimt sist. Det er første gang siden august at de taper to på rad, og nå sakker de ut i gullstriden.

Målrush

Ohi Omoijuanfo kom til en god mulighet tidlig, men Viljar Myhra fikk slått unna. Ikke lenge etter satte Brynhildsen ballen i nettet, men målet ble annullert for offside. TV-bildene viste imidlertid at scoringen burde ha stått. Etter en drøy halvtime fikk Fred Friday også annullert en scoring for offside.

Like etter skulle det imidlertid lykkes for nigerianeren. Han pirket ballen ut av beina på en sovende Martin Bjørnbak. Ballen falt så til Kreshnik Krasniqi som sendte Friday alene gjennom. Han gjorde ingen feil sa han sendte ballen forbi Andreas Linde i Molde-buret.

Kun fire minutter senere doblet Johan Hove ledelsen. Lars Vilsvik sendte ballen inn i feltet til Hove som fikk styrt den videre mot mål. Molde-stopper Sheriff Sinyan var uheldig i klareringen og ballen trillet i mål.

Men målrushet var ikke over der. Fire minutter etter det igjen fikk Godset straffespark, som Herman Stengel sikkert satte i mål.

Ydmykelse

Brynhildsen var igjen frempå etter 52 minutter, men avslutningen gikk rett inn på innbytterkeeper Morten Sætra i Godset-buret. Like etter ble Bjørnbak utvist da han felte Friday som bakerste mann.

Dermed ble vondt fort til verre for laget fra rosenes by, som allerede hadde en formidabel jobb foran seg i kampen om å redde noe fra bataljen.

Med ett kvarter igjen satte Gulliksen den berømte spikeren i kista. Han bredsidet ballen i mål etter ny målgivende fra Vilsvik. Mot slutten fastatte Tokstad resultatet til 5-0 med et kanonskudd langs bakken.

Gulliksen fullbyrdet ydmykelsen på overtid med en flott soloprestasjon.

Molde møter Sandefjord i neste kamp, mens Godset møter et Tromsø i storform.