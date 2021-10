Klæbo tror han har knekt treningskoden som kan gi OL-suksess

NTB

Johannes Høsflot Klæbo mener koronaåret lærte ham mer om formtopper. Samtidig hyller han Niklas Dyrhaug som en mentor på nettopp trening.

Klæbo er på høydesamling i Italia for å legge forberedelsene til den viktige OL-sesongen. I februar skal han forsvare tre OL-gull i Beijing (det ble gull på sprint, sprintstafett og stafett i Pyeongchang sist).

Fjorårssesongen preget av korona lærte ham at en god dose trening i desember og januar vil gi en klar formtopp i mesterskapsmåneden.

– Det er litt nøkkelen jeg lærte i fjor, at man kanskje trener mer en periode i desember og januar, som gjør at jeg kommer i god form i februar, sier Klæbo til NTB.

Funker

Han er klar på at man ikke kan gjøre helt det samme som i fjor, da pandemien gjorde at Norge droppet Tour de Ski og flere verdenscuprenn.

– Men jeg tar med meg at trening funker. Selv om det er skirenn som skal gås i vinter, tror jeg at hvis man er litt kynisk underveis, skal det bli mulig å legge inn treningsøkter fram til februar og det som skal skje da, sier Klæbo.

Trønderen varsler harde treningsøkter også rundt rennene i Davos 11. og 12. desember.

– Ja, det skal trenes greit i desember i forkant av Tour de Ski, det tror jeg er et must for det som skal skje i februar. Man kan ha flere formtopper, men den viktigste er det som skjer i februar.

Hyller mentor Dyrhaug

Planen er i utgangspunktet å gå Tour de Ski. Tirsdag ble det kjent at Therese Johaug legger opp til å droppe skifesten i Mellom-Europa.

– Jeg synes jeg har hatt god erfaring med det tidligere og fått gode svar der, sier Klæbo.

Han tok seg tirsdag tid til å hylle sin tidligere kollega på landslaget, Niklas Dyrhaug, som har varslet at han legger opp.

– Vi har fleipet litt om at han har vært litt en mentor for meg. Jeg har masse fine opplevelser og treninger med ham, så jeg tror helt sikkert han skal kunne få til mye spennende og artig framover, sier Klæbo.

Morfar er fortsatt med

Han tror ikke Dyrhaug forsvinner fra miljøet.

– Kjenner jeg ham rett, kommer han til å holde seg i form. Han kommer til å være der for å være med på løpeturer og det som er, sier Klæbo.

En annen mentor Klæbo har mye kontakt med, er morfar og trener Kåre Høsflot. Han er fortsatt aktivt med på å legge forberedelsene som skal gi OL-gull.

– Morfar snakker jeg med så å si hver dag. Jeg har mine timer på telefon med ham, vi har lagt en god plan. Jeg skriver ganske nøye og detaljert dagbok som han har del i, så han har veldig kontroll på alt, sier Klæbo.

OL i Beijing starter 4. februar.