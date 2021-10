Mjøndalen varslet om meldinger om kampfiksing – tror det er en hatkampanje

NTB

Mjøndalen-keeper Sosha Makani blir anklaget for kampfiksing. Klubben har varslet Norges Fotballforbund, men tror det er en svertekampanje mot iraneren.

Det melder Drammens Tidende. Etter 0-7-tapet mot Haugesund rant det inn hatmeldinger til målvakten fra fans i Iran. Makani stengte sin profil i sosiale medier, og da kom det meldinger til klubben om at han anklages for kampfiksing.

Daglig leder Berenike Wulfsberg sier at de anser det som en hatkampanje mot en av sine ansatte og at de ikke er bekymret. Til NTB bekrefter hun at klubben ikke mistenker Makani.

– Nei, men for oss er det viktig å gjøre det riktige i sånne prosesser. Det er alvorlige bekymringer mot vår spiller, og da er det viktig å gjøre det rette. Både for å utelukke at det er sant og for at spilleren skal bli renvasket, sier Wulfsberg.

Hun sier klubben ikke er kjent med noe som kan støtte opp om anklagene i sosiale medier.

– Vi har snakket åpent med spilleren om at vi varsler NFF, så han ikke skal ha inntrykk av at han er under mistanke fra oss, sier Wulfsberg.

Makani varslet mandag at han vil forlate Mjøndalen, selv om han har ett år igjen av kontrakten. Wulfsberg avviser at det er sammenheng mellom det og varselet til NFF.

Fotballforbundet bekrefter at de er blitt varslet av Mjøndalen.

Selv sier keeperen at han ikke er bekymret og at han er vant til å få slike hatmeldinger fra iranske fotballfans.