Ny smell for Solbakken: Haaland mister landskamper

NTB

Erling Braut Haalands muskelskade i hoften gjør at han er uaktuell til landslagets skjebnekamper mot Latvia og Nederland i VM-kvalifiseringen.

Det bekrefter landslagslege Ola Sand overfor NTB fredag. Tidligere opplyste Borussia Dortmund at den norske målmaskinen er ute i et par uker. Det er snakk om en muskelskade i hofteleddsbøyeren.

– Jeg har snakket både med Dortmund og Erling og konklusjonen er at han er ute i neste landslagssamling, dette er en skade som krever tid på å leges. Det er minimum 3–4 uker, kanskje lenger, sier Sand til NTB.

– Erling skal følges opp i klubben, legger han til.

– Kommer tilbake

Selv skriver Haaland på Twitter:

– På tide å fokusere på å bli bedre. Jeg kommer sterkere tilbake!

På spørsmål om hvordan Haaland nå har det, svarer Sand:

– Det er kjipt selvfølgelig, han vil til VM han også.

Haaland gikk også glipp av forrige landslagssamling med en skade. Han har siden gjort comeback for Dortmund, men fredag sa trener Marco Rose at nordmannen er ute av spill igjen.

– Erling er ute et par uker. Han har en hofteskade som rett og slett gjør at det ikke er mulig å spille, sa Rose.

– Erling var nede i går, for han var glad for å være tilbake igjen. At han er ute er ikke bra for oss, det er ikke bra for ham heller, men Erling vil få all støtten han trenger fra klubben, sa Dortmund-treneren.

Sørloth-trøst

13. november er den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Latvia. Tre dager senere venter Nederland. Vinner Norge mot Latvia, venter en ren gruppefinale mot de nederlandske stjernene.

Landslagssjef Ståle Solbakken må klare seg uten sin største stjerne i den kampen. En liten trøst er at Alexander Sørloth er tilbake fra skade.

Spissen bidro med målgivende i Real Sociedads 1-0-seier mot Sturm Graz i europaligaen torsdag.