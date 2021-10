Alexander Stöckl og Lundby glad for at Bråthen blir i forbundet

Alexander Stöckl er glad for at Clas Brede Bråthen skal være landslagssjef for hopp de neste fire årene. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Landslagstrener Alexander Stöckl sier han er fornøyd med at Clas Brede Bråthen sikres en sentral rolle i norsk hoppsport framover

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får med Clas (Brede Bråthen) videre. Det er helt avgjørende for hoppsporten nasjonalt og internasjonalt å få med ham videre, sier Alexander Stöckl til NRK.

Stöckl og hopperne reagerte kraftig da det ble kjent at Norges Skiforbund ikke ville fornye avtalen med Clas Brede Bråthen ved utløp neste vår.

Østerrikeren advarte om at dette kunne føre til at han selv ville slutte som trener.

– Dette er så absolutt en gledens dag

Nå er det klart at Bråthen går over i stillingen som «landslagssjef» for hopp i Norges Skiforbund for en periode på fire år. Striden med ledelsen i skiforbundet er dermed løst.

Det gleder også Maren Lundby.

– Dette er så absolutt en gledens dag. Det er utelukkende bra at begge parter er fornøyde, og spesielt viktig er det at vi får med Clas videre, sier Maren Lundby til TV 2.

– Vi har en jobb med å gjenreise tilliten

Framover skal skitoppenes håndtering av saken evalueres.

Det lovet skipresident Erik Røste da enigheten med Bråthen ble presentert torsdag. Etter en konfliktfylt prosess landet partene på en løsning som innebærer at hoppsjefen går over i en ny rolle.

– Andre enn meg skal evaluere dette. Det har vært en vanskelig sak for alle involverte, ansatte og hele Ski-Norge. Vi har en jobb med å gjenreise tilliten, erkjenner Røste overfor NTB.

Skimiljøet har vært kritiske til NSF-ledelsens håndtering av konflikten med Bråthen. Så sent som onsdag uttrykket Buskerud skikrets mistillit til skistyret og krevde ekstraordinært forbundsting.