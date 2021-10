Beijing-utøvere til sykehus ved koronasmitte

NTB

Svært strenge smittevernregler venter deltakerne i Beijing-OL. Det bærer rett i ambulansen ved positiv koronaprøve.

Protokollen er ventet å bli minst like omfattende som under sommerlekene i Japan i sommer. Nyhetsbyrået AFP har sett nærmere på noen av grepene som venter:

Utøvere som avgir en positiv koronatest i OL-perioden, vil umiddelbart bli sendt med ambulanse til sykehus for behandling.

Utøvere, ledere og andre involverte må benytte en ansiktsmaske, tilsvarende N95 , så godt som hele tiden man ikke er på eget rom eller spiser.

Arrangøren åpner for at utøvere kan ta av seg masken for bilder under medaljeutdelingene.

For mediene kan det gå mot at alle intervjuer vil foregå digitalt eller at deltakerne atskilles fra reportere og kamerafolk med pleksiglass.

OL-involverte som ikke er fullvaksinerte, må gjennom en 21 dagers karanteneperiode ved ankomst Kina.

Daglige koronatester og temperaturmålinger venter alle i OL-boblen.

Vinter-OL i Beijing avvikles i perioden 4. til 20. februar neste år. Det vil ikke være mulig for ikke-kinesiske tilskuere å følge konkurransene fra tribuneplass.