NRK: Hoppstjernen Lundby står over OL

NTB

Regjerende OL-mester Maren Lundby i hopp deltar ikke i OL i Beijing til vinteren. Hun sier at hun sliter med å holde vekten nede.

Lundby sier i et intervjuet med NRK at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli mesterskapsklar.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sier en svært emosjonell Lundby.

I intervjuet har hun problemer med å holde stemmen under kontroll. Tiårene presser på. Hun sier at hun står over hele den kommende sesongen.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt å fortsette med, sier hun.

Naturlige årsaker

Lundby sier at det er naturlige årsaker til at kroppen hennes er blitt annerledes i det siste. Det er derfor hun ikke er villig til å ofre det som skal til for nå toppnivået til OL i Beijing.

Hun er åpen om at hun er blitt noen kilo for tung til å hevde seg helt i toppen.

– Jeg vil heller ha en lang karriere, sier hun.

Lundby sier at hun slet med å holde vekten også sist sesong, men at hun fikk hjelp og oppfølging fram mot VM i Oberstdorf. Der ble hun verdensmester i stor bakke og endte opp med bronsemedalje i lagkonkurransen

Åpen

Lundby deltar i TV 2-sende «Skal vi danse» denne høsten.

– Skal vi danse var et forsøk på å finne noen svar som kanskje kunne ta meg til OL. Jeg tror ikke det er så mange som har sett for seg at det var på den måten.

Sportssjef Clas-Brede Bråthen sier til VG at Lundbys avgjørelse ikke kom overraskende på ham. Han sier at Lundby har lagt ned en stor innsats uten at hun har lyktes. Det var enighet i det medisinske apparatet om at hun måtte være åpen om problemene.

– Vi har vært i tett dialog med Maren siden april rundt dette. Det har vært en lang og krevende prosess der vi etter beste evne har prøvd å finne ut hvordan det henger sammen, sier hoppsjefen.

