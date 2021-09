Brann kriget seg til viktig seier: – Sykt deilig

Det var både glede og lettelse hos Brann-spillerne i 3-1-seieren over Kristiansund. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Et selvmål, et skudd som endret retning og et dribleshow ordnet 3-1 og tre svært kjærkomne poeng for nedrykkstruede Brann mot Kristiansund.

8076 tilskuere på Brann stadion kunne dermed juble for at rødtrøyene løftet seg til kvalifiseringsplassen i Eliteserien. Bergenserne har hatt en stri sesong, men søndag ble årets fjerde seier sikret i en skikkelig krigekamp.

– Det er så sykt deilig, det her. Gjenåpning og mildt sagt god stemning på tribunen. Det var sterkt, sa Branns midtbaneterrier Sivert Heltne Nilsen, for anledningen med en betydelig oppsvulmet overleppe, til Discovery.

I en jevn kamp var det Brann som scoret de avgjørende målene på tampen. Kristiansund tapte terreng i gullkampen og var naturlig nok meget skuffet etter nederlaget.

– Det er jævlig kjipt. Vi skal være glad for at vi hadde 1-1 til pause, men jeg synes vi var det førende laget da vi kom ut i 2. omgang. Men så ble det liksom ikke noe ut av det, og så fikk de to scoringer. Jeg føler at vi burde ha tatt denne, sa KBK-back Christoffer Aasbak.

Kaotisk

Brann måtte kjempe hardt for seieren, men det var finspill vertene vartet opp med de første 20 minuttene. Det førte til slutt til en scoring av det merkelige slaget. Sean McDermott reddet to ganger fra Aune Heggebø før et Petter Strand-skudd traff stolpen. På den neste returen satte KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad ballen i eget mål.

– Jeg synes vi er skarpe framover. Vi er nær så mange ganger, og vi er OK defensivt også, selv om de sikkert hadde 15 cornere, sa Nilsen.

Kort tid etter scoringen kom Robert Taylor til en stor sjanse for vertene, men McDermott reddet igjen. Og så kom KBK seg mer med i kampen.

Fire minutter før pause satt også utligningen for gjestene. Liridon Kalludra slo inn fra venstre, og ballen gikk forbi alle i feltet og snek seg inn i lengste hjørne.

Sluttspurt

2. omgang var jevnspilt og lenge uten store sjanser, men litt flyt ga Brann-jubel snaue kvarteret før slutt. Petter Strand tok frispark fra 25 meters hold, og ballen endret retning i muren og gikk i mål bak en utspilt McDermott.

Like før slutt satt 3-1 for vertene, og det målet var av det vakre slaget. Moonga Simba så først ut til å ha rotet bort en sjanse, men driblet seg fri på glitrende vis og spilte inn til Mathias Rasmussen, som bare trengte å dytte ballen over målstreken.

Resultatet er viktig for Brann i nedrykksstriden, men gjør også at Kristiansund taper terreng i gullkampen.

– Det viktige er at vi omstiller oss og får fram «kassa» igjen. Det krever mye å vippe slike kamper i vår favør. Vi kan ikke bare snakke om at vi vil være med i toppen, vi må vise at vi fortjener det også, sa Kristiansund-trener Michelsen.