Raducanu med historisk US Open-triumf

Emma Raducanu sto for en tennisbragd da hun som den første vant en Grand Slam-turnering etter å ha gått veien gjennom kvalifisering. Foto: Seth Wenig, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Den britiske 18-åringen Emma Raducanu vant US Open med seier over canadiske Leylah Fernandez i to strake sett. Dermed sto hun for en uhørt bedrift.