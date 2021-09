Barmen og Brann ble ikke enige

NTB

Kristoffer Barmen og Brann har ikke kommet til enighet etter at spilleren i forrige uke fikk sparken av klubben, skriver TV 2.

– Formålet i en forhandling er at vi skal få mer innsyn i hva som ligger til grunn for den gitte oppsigelsen og se om vi kan komme til minnelig løsning, selv om partene er uenig i jussen og det faktiske for oppsigelsen. Partene har en ulik oppfatning som gjør at vi dessverre ikke kom til en enighet, sier Eirik Monsen, Barmens advokat, til TV 2.

På spørsmål om det kan bli aktuelt med rettssak, svarer Monsen:

– Det kan være aktuelt, nå har litt tid på oss å vurdere hva vi skal gjøre, sier Monsen.

Oppsigelsen som er gitt Barmen har en oppsigelsestid som går ut over 31. august, som er sluttdatoen for overgangsvinduet. Dermed er han foreløpig bundet til Brann. Kontrakten sier ikke noe om oppsigelsestid, skriver TV 2.

Barmen fikk Brann-kontrakten avsluttet i kjølvannet av det omtalte nachspielet sist uke. Ti andre spillere ble gitt skriftlige advarsler.