Paralympics: Ann Cathrin Lübbe tok bronse i ridning

Ann Cathrin Lübbe på La Costa Majlund i aksjon under den individuelle testen i Paralympics i Tokyo sist fredag. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Medaljegrossisten Ann Cathrin Lübbe (50) sikret bronsen i ridning individuell fristil i Paralympics mandag.

Lübbe var en av åtte utøvere som kvalifiserte seg til den andre individuelle fristilskonkurransen. Det gjorde hun gjennom 4.-plassen i den individuelle testen sist fredag.

Hun oppnådde en prosentscore på 76,447, etter 68,333 tekniske poeng og 79,040 artistiske.

Gullet gikk til danske Tobias Thorning Jørgensen med sterke 84,367 poeng. Han vant også den individuelle testen fredag. Natasha Baker fra Storbritannia tok en ny sølvmedalje. Som i den individuelle testen ble hun nummer to bak Thorning Jørgensen med 77,614 poeng.

50 år gamle Lübbe er svært rutinert i Paralympics. Hun tok sin første individuelle sølvmedalje allerede i Sydney i 2000. Fire år senere i Aten ble det to individuelle gull. I Beijing i 2008 var hun med på bronsemedaljen i lagkonkurransen, og i Rio-OL for fem år siden ble det to nye individuelle gull.