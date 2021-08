Tande tilbake i hoppbakken fem måneder etter skrekkfallet

NTB

Daniel-André Tande svever i lufta igjen. Mandag gjorde han sine første hopp siden det dramatiske uhellet i skiflygingsbakken i Planica i slutten av mars.

Det stygge fallet skjedde i en prøveomgang i forbindelse med verdenscupavslutningen i Slovenia. Tande punkterte lungen, brakk kragebeinet og pådro seg fire hjerneblødninger.

Siden har han vært i opptrening, og mandag gjorde han sine første hopp på over 150 dager. Ifølge Aftenposten ble det sju svev på Tande i all hemmelighet, og tirsdag viste han seg også fram for mediene i Midtstubakken i Oslo.

– Jeg er der både mentalt og fysisk. Ut ifra testene ligger jeg bedre an nå på dette tidspunktet enn i fjor, sa Tande om egen form da han møtte pressen.

Treningshoppene ble Tandes startskudd foran OL-sesongen. Den starter med verdenscupåpning i russiske Nizjnij Tagil 20. november. Lekene i Beijing går i februar.

– Det blir bra å få hoppet framover. Nå gjelder det å få nok hopp til at man holder en lang vinter, så får vi se hva det blir til, sa Tande.

Han ga et klart svar på hva som blir målet kommende sesong.

– Jeg skal være med på alt.