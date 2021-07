Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson klar for Leeds

NTB

Kristoffer Klaesson er klar for Leeds. Han er den andre Vålerenga-profilen på kort tid som reiser fra osloklubben til proffopphold i utlandet.

– Jeg er veldig glad for å ha fått denne sjansen. Det blir spennende og en ny opplevelse for meg. Jeg gleder meg veldig til å ikle meg Leeds-drakta, sier Klaesson til NTB.

NTB får opplyst at det er snakk om en fireårsavtale med Premier League-klubben. Klaesson skal koste den engelske klubben mellom 23 og 26 millioner kroner. Keeperen besto den medisinske testen fredag og blir offentliggjort av Premier League-klubben lørdag morgen.

Klaesson kom til Leeds søndag og har sittet i karantene siden. Nå er han ute og klar for å trene med laget.

– Jeg så jo mye Premier League da jeg vokste opp, så å spille der nå føles helt utrolig. Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Det er noe alle drømmer om, å spille i Premier League. Det er ekstremt gøy, og jeg skal gripe sjansen så godt jeg kan og vise meg fram fra min beste side, sier Klaesson.

Reservekeeper?

Vålerenga fortynner dermed stallen enda mer, etter at også Aron Dønnum forsvant utenlands til Standard Liège forrige uke.

Klaesson blir etter alle solemerker reserve bak Illan Meslier i Leeds-buret. 21-åringen tok over som førstekeeper for Leeds foran forrige Premier League-sesong.

– Det blir en ny opplevelse for meg å starte på benken, og så skal jeg kjempe hardt for å få spilletid. Det blir å lære mye nytt i klubben i starten, for de spiller jo på en helt annen måte, sier han.

– Jeg skal inn og gi Meslier konkurranse, det er ingen tvil om det. Men først og fremst blir det å komme seg inn i systemet og lære seg ny spillestil og ny trener. Det blir å utvikle meg så mye som mulig på så kort tid som mulig.

Reservekeeper Kiko Casilla ble sendt til spanske Elche på lån tidligere i juli, og Leeds siktet seg tidlig inn på Klaesson som hans erstatter.

– De har fulgt meg i mange år, som har vært gøy. Det er kult at overgangen endelig er i boks.

Takker Vålerenga

20 år gamle Klaesson rakk å spille 55 ligakamper for Vålerenga, den siste i 1-3-tapet for Haugesund 18. juli.

– Det har vært mange lærerrike år og fine opplevelser. Jeg kom dit da jeg var 12 år, så det blir tøft å reise fra Vålerenga. Jeg har vært der i store deler av barne- og ungdomskarrieren, samt starte på voksenkarrieren, sier Klaesson.

– Det blir vemodig, men jeg har satt ekstremt stor pris på alle trenerne jeg har hatt opp gjennom i systemet, og Dag-Eilev (Fagermo) som har trodd på meg og gitt meg sjansen, selv om det har blitt noen feil her og der, sier den ferske England-proffen.