Norges landslagssjef mener kinesisk gullvinner brøt regler under OL-skyting

NTB

Kinesiske Yang Qian har skutt seg til to OL-gull i Tokyo, men får nå reaksjoner mot seg. – Brudd på regelverket, sier Norges landslagssjef Espen Berg-Knutsen.

Det er NRK som omtaler de påståtte regelbruddene til den doble gullvinneren. Landslagssjef Espen Berg-Knutsen er klar i sin sak.

– Hun bryter regelverket slik det står i papirene. Det er helt klart brudd på regelverket, sier han til NRK.

Det som vekker reaksjoner er kinesiske Qians måte å skyte på. Under skytingen har hun nesen inntil riflen, som gjør posisjonen blir mer stabil, i tillegg til at holder hendene slik at de er i kontakt med hverandre. Dette gir henne ytterligere stabilitet, ifølge NRKs skyteekspert Ola Lunde.

– Hun har en fordel av det

Begge deler skal angivelig ikke være tillatt.

– Det virker som om hun folder hendene, det er i alle fall kontakt. Hun har en fordel av det. Hvis du ser på de andre skytterne er det stor avstand mellom høyre og venstre hånd, sier Lunde.

– Jeg har sett det før, det er mange som tøyer regelverket, sier landslagssjef Berg-Knutsen.

Hadde kineseren blitt diskvalifisert for de påståtte regelbruddene, hadde norske Jeanette Hegg Duestad fått bronse på 10 meter luftrifle. Der endte hun på fjerdeplass.