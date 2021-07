NTB

Treningsmaskinen Kristian Blummenfelt stoppet Norges ni år lange gulltørke i sommer-OL etter en frekk og rå langspurt av de sjeldne.

27-åringen tok en suveren seier i mandagens triathlon i Tokyo-lekene.

Bergenseren kunne slippe jubelen løs i stekende varme etter å ha gjort unna 1,5 kilometer svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping. Han tok seg helt ut, spydde på direkten og var så glad, så glad.

Han stakk og fikk en luke med litt over én kilometer igjen til mål. Den norske slagplanen fungerte perfekt. Ned til sølvvinner Alex Yee fra Storbritannia skilte det 11 sekunder.

– Vi har lagt listen høyt for oss selv med at det er OL-gull som teller, at vi er for å vinne og at alt annet enn medalje hadde vært skuffende. Det er ganske deilig å stå her med medalje og vite at du har gjort det. Et OL-gull er noe som vi kan ta med oss resten av karrieren. Det er noe som aldri forsvinner, sa Blummenfelt til den skrivende delen av norsk presse.

De var der «alle» for å ta del i den, inkludert toppidrettssjef Tore Øvrebø og idrettspresident Berit Kjøll.

Lettet

Blummenfelt selv opptrådte rolig og med verdighet. Han ropte ut den store jubelen noen meter før målgang i ensom majestet.

Etterpå var han fattet og reflektert.

– Det er en ekstrem lettelse. Det koker ned til én dag der du må få alt til å klaffe. I testeventet for to år siden var jeg i tilsvarende god form og kunne ha kjempet om seieren, men da krasjet jeg ut. Det er mange uhell som kan skje i en slik løype, og det er ikke dårlige løpere som jeg slår her.

OL gullvinner Kristian Blummenfelt (midten) blir hjulpet opp av bronsevinner Hayden Wilde fra New Zealand (til høyre) og en OL-funksjonær (t.v.) etter å ha løpt inn til seier i triathlon. Foto: Lise Åserud / NTB. Les mer Lukk

Norge hadde ikke vunnet olympisk sommergull siden håndballjentenes finaletriumf på tampen av London-OL i 2012. Det ble aldri mer enn bronsejubel i Rio de Janeiro fire år senere.

Mandag åpnet Blummenfelt den norske medaljekontoen som bestilt. 27-åringen kom til startstreken som en av favorittene. Tidligere i år vant han sesongåpningen i verdensserien.

OL-avgjørelsen falt med noen få minutter igjen å løpe. Den var godt planlagt.

– Min styrke er kapasiteten, og jeg har ikke farten til å gå all inn på oppløpet med 100 meter igjen, og jeg måtte dra ut spurten. Jeg måtte gjøre det samme som i Yokohama. Det er kanskje noen som mener at jeg viste kortene litt for tidlig med så mange løp i mai og juni, og da er det veldig deilig å stå her med denne tunge gullmedaljen rundt halsen.

I tillegg til Blummenfelt stilte Norge med sterke kort i Gustav Iden (25) og Casper Stornes (24). OL-mesterens lagkamerater ble henholdsvis nummer åtte og elleve.

Startvansker

En feilstart preget OL-triathlonen de første minuttene. En stor gruppe utøvere, deriblant alle de tre norske, stupte uti sjøen mens det fortsatt var en båt i nærheten. De ivrigste rakk å svømme 100-150 meter før de måtte snu.

– Jeg tror ikke at vi kan kalle det en tjuvstart. Det ble i hvert fall en perfekt oppvarming, sa Blummenfelt om den dramatiske starten.

Kristian Blummenfelt (i midten med hvit trøye) i aksjon på sykkeldelen i søndagens OL-triathlon. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

Han kom opp av vannet som 34. mann og hadde 25 sekunder opp til teten.

– Jeg tvilte aldri under sykkelløpet. Jeg visste at det ikke var noen sterke ryttere i front. Jeg følte at jeg hadde ganske bra kontroll på dem.

Han regnet også med at mange kom til å måtte slippe på løpedelen.

– Jeg regnet med at folk kom til å falle av. Da vi fikk en luke ned til Jonathan Brownlee på 4.-plass, prøvde jeg å få de to andre med på å holde farten opp. Jeg skulle gå én gang, og da skulle jeg virkelig grave. Jeg visste at jeg måtte få den luken, og da kom spurten med fem minutter igjen.

For Blummenfelt blir det ingen gedigen feiring å snakke om. Ganske snart går turen tilbake til Norge. Det har vært sjelden kost den siste tiden.

– Jeg skal være med i min første Iron Man om tre uker i Frankfurt. Verdensserien er heller ikke over. Der er det et nytt løp i Canada om fire uker.

Slik snakker en fersk olympisk mester.