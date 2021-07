Hjulmand skylder på dommeren: – Burde stoppet spillet

Denmarks landslagssjef Kasper Hjulmand var oppgitt over dommeren etter semifinaletapet mot England i EM. Foto: Laurence Griffiths, Pool via AP / NTB

NTB

Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand klandrer dommer Danny Makkelie for at det danske EM-eventyret tok slutt i semifinalen på Wembley.

Han mener at spillet burde blitt stoppet før den avgjørende straffesituasjonen fordi det var en ekstra ball på banen, og han synes uansett ikke at det var noen straffbar forseelse da Raheem Sterling gikk ned i feltet etter nærkontakt med Joakim Mæhle og Mathias Jensen.

– Fem sekunder før Sterling løp forbi den ekstra ballen var jeg borte ved fjerdedommeren for å si fra om at det var en ball for mye på banen. Ved en annen anledning var de raske med å stoppe spillet da det var to baller på banen, sa Hjulmand på pressekonferansen.

– Man skal ikke kunne løpe forbi en ekstra ball når det har innflytelse på spillet.

Han er også dypt uenig i dommerens vurdering av det som så skjedde.

– Jeg kan simpelthen ikke se at det skulle være straffe. Det var helt tydelig at han (Sterling) lot beinet henge. Jeg vert hvordan det lyder etter et tap, men den følelsen har jeg, sa Hjulmand.

– En ting er å tape, det må man tåle, men det er riktig ergerlig og synd for guttene at det skjedde på denne måten. Det var en bitter måte å forlate turneringen.