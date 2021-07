Frida Karlsson stråler – endelig skadefri

Frida Karlsson sier hun kjenner på lykkefølelsen igjen etter å ha kvittet seg med småskadene. Her fra VM i Oberstdorf i vinter. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Livet stråler for Frida Karlsson for tida. Sveriges langrennsstjerne er endelig skadefri og i trening for fullt igjen,