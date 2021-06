Christian Eriksen: – Jeg føler meg bedre nå

Den danske fotballstjernen kommer med sin første uttalelse etter kollapsen i EM-kampen mellom Danmark og Finland lørdag.

Det er Christian Eriksens agent, Martin Schoots, som har formidlet uttalelsen til media.

– Takk skal dere ha, jeg gir ikke opp. Jeg føler meg bedre nå, men jeg vil forstå hva som skjedde. Jeg vil si takk til alle for hva de gjorde for meg, sier Eriksen ifølge den italienske sportsavisen La Gazzetta dello Sport via agenten.

Schoots har selv snakket med Eriksen etter hendelsen.

– Han spøkte og han var i godt humør, jeg syntes han virket fin. Vi ønsker alle å alle forstå hva som skjedde med ham, og det vil han også. Legene gjør omfattende tester, og det vil ta tid, sier agenten.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal si takk

På et pressemøte mandag opplyste pressesjefen for det danske fotballandslaget, Jakob Høyer, at tilstanden til Eriksen er stabil og god. Eriksen er fortsatt innlagt på sykehus etter kollapsen.

– Vi er i kontakt med ham. Vi har vært i kontakt med ham i dag. Situasjonen hans er den samme som i går, stabil og god. Han er fortsatt på sykehuset, sa Høyer og la til at Eriksen vil gjennomgå flere undersøkelser utover dagen.

Danmark-spillerne stilte seg i ring rundt Christian Eriksen etter at han kollapset på banen i fotball-EM lørdag. Foto: Wolfgang Rattay / AP / NTB

Eriksens lagkamerater sier at de skal spille for ham i EM.

– For meg er det viktigste at Christian har det godt, og at hans familie er med ham og har det bra. Så skal jeg finne min måte å komme videre på, sa Danmark-profilen og Tottenham-spiller Pierre-Emile Højbjerg på et pressemøte mandag.

– Vi vil spille for Christian og alle de som har støttet oss. Det har vært stå stor oppbakking. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si takk, fortsatte Høgbjerg.

– Jeg har noen bilder i hodet jeg skulle ønske jeg ikke hadde

Martin Braithwaite møtte også pressen. At han har snakket med Eriksen på video, beroliget Barcelona-spilleren og de andre danske lagkameratene.

– Jeg har noen bilder i hodet jeg skulle ønske jeg ikke hadde. Det var deilig å snakke med ham og se ham og se at han var seg selv, sa Braithwaite.

Søndagens trening ble avlyst. Mandag skal det danske laget trene igjen, og det tror Braithwaite blir bra.

– Jeg ser fram til å begynne å trene. Når man sitter og er alene, er det mange tanker som ikke skal være der. Og bilder man får i hodet man gjerne vil unngå.

Søndag bekreftet landslagslege Morten Boesen at Eriksen ble rammet av hjertestopp og at han ble gjenopplivet med et støt fra en hjertestarter.

Lørdagens kamp ble gjenopptatt halvannen time etter den dramatiske hendelsen. De danske spillerne gikk med på å spille etter å ha fått vite at Eriksen var våken og utenfor fare. Finland vant 1-0 etter en scoring i det 60. minutt.

Schmeichel: – Ble stilt i en posisjon som jeg personlig ikke føler at var «fair»

Danmark-keeper Kasper Schmeichel hevder at Uefa stilte spillerne i en urettferdig posisjon etter at lagkameraten Christian Eriksen falt om på banen lørdag.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ga det danske laget to muligheter: Å spille ferdig lørdag kveld, eller å fortsette kampen søndag klokken 12.

– Vi ble stilt i en posisjon som jeg personlig ikke føler at var «fair». Vi hadde to valgmuligheter. Det krevde nok at noen høyere oppe enn oss sa ifra om at det ikke var riktig tidspunkt å treffe en beslutning på, sa Schmeichel på et pressetreff mandag formiddag.

Danmark skal møte Belgia og Russland i de to siste gruppekampene. Også de spilles i Parken i København.