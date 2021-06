Solbakken: – Vanskelige spørsmål venter Christian Eriksen

Ståle Solbakken måtte legge opp som fotballspiller etter at han ble rammet av hjertestans i 2001. Han tror Christian Eriksen vil få noen vanskelige spørsmål å ta stilling til etter det som skjedde i lørdagens EM-kamp. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Landslagssjef Ståle Solbakken så dramaet rundt Christian Eriksen på TV hjemme i København. Hans egen karriere tok slutt da han i 2001 ble rammet av hjertestans.

Det var på trening med FC København i mars for vel 20 år siden at Solbakkens hjerte stoppet. Som Eriksen fikk han raskt kyndig legehjelp, men han la opp etter råd fra legene.

– Jeg så med en gang, som alle andre, at dette var ille, sa Solbakken til TV 2 om Eriksens kollaps. Han ble intervjuet på videolink fra København.

Beskjeden kom etter hvert om at det går bra med Eriksen, men som for Solbakken i 2001 kan det bli et spørsmål om han kan fortsette som toppspiller.

– Han skal summe seg nå, selvfølgelig. Han ligger trygt og godt hos ekspertene på Rigshospitalet, og først blir det en lettelsesfase der han setter umåtelig pris på livet. Jeg vet han er småbarnsfar, men han er også på toppen av sin karriere, og han må nok gjennom noen faser som er relativt vanskelige, sa Solbakken til TV 2.

– Det er fryktelig mange spørsmål han skal stille. Han venter bestemt på en diagnose, «hva kan jeg gjøre og hva kan jeg ikke gjøre, hva med fotballkarrieren?» Det er kanskje ikke er spørsmål for i dag, men det kommer jo.