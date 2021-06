Gjert Ingebrigtsen etter løfte om superduell i Stockholm: – Det må de ta vekk

Stockholm-arrangøren meldte tirsdag at Jakob Ingebrigtsen er klar for Diamond League-stevnet 4. juli. Det avkreftet far og trener Gjert Ingebrigtsen. Foto: Christine Olsson / TT / NTB

NTB

Gjert Ingebrigtsen raser mot arrangøren av Diamond League i Stockholm etter at det ble lokket med sønnen Jakob i «superduell» mot Timothy Cheruiyot.

– Det er veldig dumt og rart at de setter det på plakaten når det verken er diskutert eller avtalt. De må jo ta dette vekk fra plakaten, det skal jeg sørge for. De kan ikke bruke Jakob til å lokke folk når det ikke er diskutert eller signert noen avtale, sier han til NRK.

Han utelukker ikke at det kan bli en slik duell i Stockholm, selv om han tidligere har signalisert at Stockholm-stevnet ikke vil bli prioritert denne sesongen.

– Det ligger ikke i planen per i dag at Jacob skal løpe i Stockholm. Det kan bli endringer som gjør at det kan bli aktuelt, men per i dag er det ikke planen, sier far og trener Gjert til NRK.

Den svenske arrangøren meldte tidligere tirsdag på sitt nettsted at Jakob Ingebrigtsen og verdensmester Timothy Cheruiyot skal opp mot hverandre på 1500-meteren under Diamond League-stevnet i Stockholm 4. juli. Det lå fortsatt ute tirsdag kveld.

Tar på seg skylden

Overfor NRK tar Ingebrigtsen-manager Daniel Wessfeldt på seg skylden for det han beskriver som en misforståelse.

– Jeg har hatt en dialog med arrangørene i Stockholm om at det kan bli aktuelt for Jakob å løpe i Stockholm, hvis det ikke skulle bli noe av Bislett Games. Alt er jo veldig usikkert for tiden, så man må jobbe med ulike planer samtidig. Så det finnes en avtale om at de er aktuelle for stevnet, men jeg skulle ha sørget for at det ikke ble kommunisert noe ut. Det er min feil, sier Wessfeldt.

Kanskje Warholm

Blant store navn på Stockholm-stevnet er Dina Asher-Smith på 200 meter, Dalilah Muhammad på 400 meter hekk og Sveriges egen Armand Duplantis i stavsprang.

Det er også sannsynlighet for at Karsten Warholm deltar i Stockholm, men det avhenger av om han får sesongåpne på 400 meter hekk på Bislett 1. juli eller ikke.

– Jeg håper at jeg får sjansen i Bislett Games 1. juli. Kanskje får jeg åpne 400 meter hekk-sesongen her. Det hadde vært stas. Vi krysser fingrer for det. Hvis ikke er det Stockholm i backup, og jeg skal også til Monaco, sier Warholm til NTB.