Kristoffer Zachariassen debuterer for Norge

Kristoffer Zachariassen (t.h.) spiller søndag sin første A-landskamp for Norge. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Kristoffer Zachariassen debuterer med startplass på det norske laget i kveldens fotballandskamp mot Hellas.

Det ble klart da Norges Fotballforbund la ut Ståle Solbakkens førsteelever mange timer før avspark i spanske Málaga.

Zachariassen har vært svært målfarlig for Rosenborg hittil i sesongen. Midtbanespilleren står med sju seriemål på like mange kamper.

Solbakken velger å for Erling Braut Haaland alene på topp. Borussia Dortmunds stjernespiss ble matchvinner på overtid i 1-0-seieren over Luxembourg tidligere i uken. Det var hans første landslagsmål siden oktober i fjor.

Søndagens kamp blir et møte mellom to lag som ikke skal til EM. Hellas greide 1-1 mot verdensener Belgia for noen dager siden.

Neste tellende kamp for Norge blir mot Nederland 1. september i VM-kvalifiseringen. Det ligger an til å bli Solbakkens hjemmedebut på Ullevaal stadion. Han tok over landslagsjobben etter Lars Lagerbäck i desember i fjor.

Norge spiller junikampene i Spania på grunn av norske innreiserestriksjoner.

Dette er Norges lag (4-2-3-1): André Hansen – Stian Gregersen, Stefan Strandberg, Kristoffer Vassbakk Ajer, Birger Meling – Patrick Berg, Fredrik Midtsjø – Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Kristoffer Zachariassen – Erling Braut Haaland.