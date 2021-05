PSG holdt Lyon i seriefinalen – nesten mester

Ada Hegerbergs klubbvenninner i Lyon greide bare 0-0 mot Paris Saint-Germain søndag, og alt tyder på at rekken på 14 strake serietitler blir brutt. Den norske spissen vender etter sitt lange skadefravær tilbake til et lag i utfordrerposisjon. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Paris Saint-Germain greide 0-0 borte mot Lyon i den utsatte kampen i fransk 1. divisjon kvinner og har matchball i kampen om seriegull.

Lyon er blitt fransk seriemester 14 ganger på rad, men etter å ha detronisert tittelgrossisten i mesterligaen er PSG i ferd med å gjøre det også i serien.

Etter fem mesterligatriumfer på rad tapte Lyon for PSG i kvartfinalen. Paris-laget tapte i sin tur for blivende mester Barcelona.

I serien er PSG ubeseiret med 19 seirer og to uavgjorte på 21 kamper. Det er ett poeng ned til Lyon på 2.-plass, men med hjemmeseier mot Dijon i siste runde fredag er saken klar. Lyon møter Fleury samtidig.

Alt tyder på at Ada Hegerberg når hun til neste sesong er tilbake etter sitt langvarige skadefravær skal spille for et lag i en svært uvant utfordrerposisjon.