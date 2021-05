Solskjærs United tapte finalen i straffedrama: – En av mine tyngste dager

Gerard Moreno jubler etter å ha scoret for Villarreal mot Manchester United i europaligafinalen. Foto: Janek Skarzynski, Pool via AP / NTB

NTB

Villarreal tok den første store tittel i sin 98-årige historie med straffeseieren som nektet Ole Gunnar Solskjær hans første trofé som Manchester United-sjef.

På dagen 22 år etter at han ble matchvinner da United fullførte en historisk trippeltriumf ved å vende til 2-1-seier over Bayern München i mesterligaen, jaget Solskjær en ny merkedag. I stedet så han sine spillere tape 10-11 på straffespark etter 1-1 i europaligafinalen.

– Det er skuffende. Det var en jevn kamp. Vi hadde en del mer possession, men vi skapte ikke nok store sjanser til å fortjene å vinne. Vi fortjente ikke å tape heller. De hadde ett skudd på mål, og det gikk inn. Og på straffer kan alt skje, sa Solskjær til TV 2.

Han svarte bekreftende på spørsmål om det var en av hans tyngste dager i fotballen.

– Ja, det vil jeg nok si, når du er så nær å gjøre alle sammen happy. Slik er marginene i fotball, ett spark på ballen skiller. Det er tøft akkurat nå, men vi skal lære av det og gå styrket inn i neste sesong, sa han.

David de Gea ble foretrukket i målet framfor Dean Henderson, og han ble ulykkesfugl da han etter å ha sluppet inn 11 straffespark på rad misset med finalens siste. Villarreal-keeper Gerónimo Rulli ble dobbelt matchvinner ved å sette inn sitt lags 11. straffespark før han reddet de Geas skudd.

Villarreal ledet ved pause etter scoring av Gerard Moreno, men det så lyst ut for United og Solskjær etter Edinson Cavanis utligning i det 55. minutt. United førte kampen og kom til en rekke store sjanser, men lyktes ikke med å sette inn vinnermålet.

I stedet kviknet Villarreal til i ekstraomgangene og var på høyde med United. Fem minutter før slutt var det VAR-sjekk etter at Morenos skudd traff innbytter Fred i armen, men dommerne sa nei til straffe.

22 straffespark

I stedet for ett straffespark ble det 22 stykker. De 21 første gikk i mål, så misset de Gea. Villarreal-keeper Rulli kastet seg til venstre og reddet.

Solskjær byttet fem mann i ekstraomgangene, for å få inn straffeskyttere. Kanskje burde han byttet keeper. De Gea er ingen ekspert på å redde straffespark, og det er fem år siden sist han gjorde det.

– Det er sikkert noe jeg kunne gjort annerledes, men jeg hadde troen på at vi skulle vinne, og David har vært veldig god før. Det var mange gode straffer, men David hadde ett spark som definerer sesongen vår. Det er sånt som skjer. Vi vinner som et lag og taper som et lag, sa Solskjær til TV 2.

– Vi var ett spark unna. Det er ikke helt mørkt selv om det kjennes sånn ut nå.

Villarreal-trener Unai Emery er europaligavinner for fjerde gang. Han er den første trener som har tatt lag til finale fem ganger i en av europacupturneringene. Han vant med Sevilla i 2014, 2015 og 2016, men tapte med Arsenal i 2019. Nå er han på tronen igjen. Laget hans gikk ubeseiret gjennom europaligaen (12 seirer, tre uavgjorte).

Dårlig forsvar

Etter en frisk United-start spilte Villarreal seg inn i kampen og viste offensive kvaliteter. Carlos Bacca skapte en god sjanse med et frekt rabona-innlegg før ledermålet kom på et frispark i det 29. minutt.

United slet med å spille seg ut av egen sone, og David de Gea og Paul Pogba sto for hvert sitt balltap på egen halvdel i sekundene før Edinson Cavani felte Dani Parejo midt på egen halvdel.

Parejo tok selv frisparket og slo det bak Uniteds forsvarslinje. Gerard Moreno pilte bort fra Luke Shaw, som hadde ansvar for ham, og buet sitt løp bak ryggen til Victor Lindelöf. Det var litt trøyetrekking begge veier før Moreno møtte ballen på en sprett og touchet den forbi de Gea.

Det var dårlig forsvarsspill av United, og det var sikkert en frustrert lagkaptein Harry Maguire som satt skadd på benken og så på.

Etter 0-0 i alle klubbenes fire tidligere møter kom det første målet etter 389 minutter, og United hadde bare en drøy time igjen på å sprekke nullen og ta seg inn igjen i kampen.

Slo tilbake

På overtid fikk United sin beste sjanse i den første omgangen. Mason Greenwood rykket fra Alfonso Pedraza på kanten og slo hardt inn. Ballen traff Villarreal-kaptein Raul Albiol og spratt mot mål, men rett i fanget på keeper Gerónimo Rulli.

Etter en Villarreal-mulighet helt i starten av den andre omgangen var det United som tok kommandoen og dominerte resten av omgangen.

En dødball førte til utligningen. McTominay var i det 55. minutt alene mot hele Villarreal-forsvaret i boksen, men kjempet seg til en avslutning og vant et hjørnespark. Shaws serve ble nikket ut, men Marcus Rashford avsluttet på volley i returrommet. Ballen traff et par Villarreal-spillere og havnet i føttene til Cavani, som fikk åpent mål. Etter en lang VAR-sjekk for mulig offside ble målet godkjent.

United kom til flere kjempesjanser til å ta ledelsen, de største ved Rashford og Cavani. Men det ble ikke flere mål, og avgjørelsen falt i straffedrama.