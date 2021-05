OL-billetten røk for Norges dobbeltfirer i kvalifiseringsdrama

Inger Kavlie og lagvenninnene klarte ikke å ta OL-billetten.

NTB

Den norske dobbeltfireren for kvinner kom 21 hundredeler for sent til å sikre seg OL-plass under kvalifiseringen i roing i Luzern søndag.