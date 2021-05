Sterk årsdebut av Benjamin: Vant på 47,13

NTB

Rai Benjamin dro til med 47,13 på 400 meter hekk og sendte et sterkt signal til Karsten Warholm.

Det var Benjamins første konkurranse i øvelsen på over halvannet år. Viruspandemien stoppet ham fra mye forrige sesong.

Warholm har to tider under 47 sekunder mens Benjamin har vært under den grensen en gang.

Søndagens løp i California viste at amerikaneren har skumle hensikter i Tokyo-OL. Dit kommer Warholm etter all sannsynlighet som favoritt.