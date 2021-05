Rasende Solskjær tror Maguire-rekord ryker og varsler stor rotasjon

Hektiske dager venter for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

NTB

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er mildt sagt irritert på klubbens hektiske kampoppsett og tror Harry Maguire må hviles for første gang i ligaen.

Fra og med søndag venter tre kamper på fem dager for United. Det vil blant annet gjøre det vanskelig for kaptein Maguire å fortsette sin lange rekke med sammenhengende minutter for klubben i ligaen.

Maguire har spilt 71 strake Premier League-kamper for United uten å ha gått glipp av et minutt. Han har tangert klubblegenden Gary Pallister som klarte det samme i 1993 til 1995.

Søndag vil den rekorden bli Maguires når United møter Aston Villa, men i løpet av uken kan det si stopp, tror Solskjær.

– Jeg tror ikke det er mulig nå. Det er en statistikk han kunne vært veldig stolt av, men jeg kan ikke se det skje nå, sa nordmannen på pressekonferansen før helgens kamp.

Der handlet det aller meste om det tette kampprogrammet.

Leicester og Liverpool

– To kamper på tre dager er vanskelig, men man kan akseptere det. Det gjør vi i julen. To kamper på tre dager etter en lang sesong med alle kampene vi har hatt: enda vanskeligere. Tre kamper på fem dager: veldig, veldig vanskelig. Nesten umulig.

Etter kampen mot Villa venter kamp mot Leicester tirsdag før den utsatte Liverpool-kampen kommer to dager senere. Solskjær mener dette kan ødelegge for lagene som jakter på 3.- og 4.-plassen som gir mesterliga neste sesong.

– Det kan gjøre noe med lagoppstillingene mine i en kamp eller to, det kan påvirke hvem som kommer inn på 4.-plass og CL. Det er ikke mitt problem, sa han.

Må rotere

– Vi som gruppe vil komme sterkere ut av dette, men jeg krysser fingrene for at ingen blir skadet. Det er min største bekymring, la han til.

Leicester (63 poeng) er på 3.-plass med Chelsea (to poeng mindre) på plassen bak. Bak der jakter West Ham (58), Tottenham (56) og Liverpool (54, én kamp mindre spilt) på de gjeve posisjonene i Premier League.

– Ett av lagene blir kanskje ikke fornøyde fordi jeg spiller fullt lag i den ene kampen og en ny ellever i den andre kampen, sa Solskjær.