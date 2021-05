Werner: – Det tok timer før ballen kom ned

Timo Werner har nettopp scoret sitt første spillemål i mesterligaen siden høsten 2019. Nesten like lenge syntes han det føltes å vente på at returen fra tverrliggeren skulle falle ned på hodet hans. Foto: Alastair Grant, AP / NTB

NTB

Timo Werner scoret et svært etterlengtet mesterligamål og åpnet døra for Chelsea til finalen. Han la ikke skjul på for mye det betydde for ham.