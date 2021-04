Finsk seiler dømt i narkotikasak og vraket til OL

NTB

Janne Järvinen sammen med Sinem Kurtbay sikret finnene en OL-plass i Nacra 17-klassen i seiling, men noen OL-tur blir det ikke for 45-åringen.

Han hevder at han feilaktig blir vraket på grunn av en fengselsdom etter en stor narkotikasak.

Da den finske olympiske komité før helgen presenterte sine utøvere til Tokyo-OL, var ikke Järvinens navn med. I stedet er det Akseli Keskinen (21) som blir makker til Sinem Kurtbay i båten.

Nacra 17-klassen er tomannskatamaran med blandet mannskap.

Avgjørelsen blir begrunnet med at begge herrene anses som like gode, men at den 24 år yngre Keskinen er mer lovende. Det har det finske seilerforbundet også støttet.

Selv mener 45-åringen at det handler mer om at han nylig ble dømt til 2,5 års fengsel for å medvirket til et grovt narkotikalovbrudd og hvitvasking.

Presidenten i den finske olympiske komiteen, Jan Vapaavuori, sier at uttaket er gjort på sportslige grunner, men innrømmet at det også hadde vært problematisk å nominere Järvinen.