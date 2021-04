Medier: Japan vurderer å prioritere vaksine til sine idrettsutøvere før OL

NTB

Japan har så vidt kommet i gang med vaksineringen, og regjeringen vurderer å gi japanske idrettsutøvere vaksinen sent i juni, melder nyhetsbyrået Kyodo.

TV-kanalen Nippon og flere medier rapporterer om det samme og siterer ikke navngitte kilder fra regjeringshold.

Den japanske regjeringen har benektet dette, men sagt at den vil følge med på diskusjonene rundt å beskytte utøvernes helse.

I Japan har omkring en million mennesker fått den første dosen av Pfizer-vaksinen, først og fremst til helsearbeidere i landet. Eldre vil begynne å få vaksinen neste uke. Pfizer-vaksinen er den eneste som er godkjent i Japan foreløpig.

Japan har hatt relativt lite koronasmitte med 9.200 rapporterte dødsfall siden pandemien startet.

IOC-president Thomas Bach har uttalt at vaksine er ikke et krav for alle utøverne som skal til OL, men at de oppfordrer til å ta den. IOC (Den internasjonale olympiske komité) har planlagt å tilby vaksine fra Kina til internasjonale utøvere.

Hos Olympiatoppen i Norge er holdningen at utøverne må holde sin plass i vaksinekøen.

OL starter 23. juli.