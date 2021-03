Aamodt går til Nent

NTB

Nent Group fortsetter rekrutteringen av profiler til sin sportsdekning. Kjetil André Aamodt er blant de siste tilskuddene, opplyser VG.

Ifølge avisen vil den tidligere alpinisten Aamodt få følge av alpinekspert Marius Arnesen.

Redaksjonssjef i NRK sport, Torbjørn Sarre-Jansen, bekrefter at duoen er ferdig i NRK.

– De er to strålende formidlere og fagpersoner som har bidratt med kunnskap, godt humør og masse energi i kommentering, analyser og historiefortelling, sier han.

Det er også kjent at mangeårig TV 2-profil Julie Strømsvåg slutter seg til Nent. Fra før har de sikret seg VG-profil Regine Anthonessen.

Sportssjef i Nent Kristian Oma vil ikke kommentere nysigneringene før et pressetreff om Nents vintersportssatsing senere fredag.

Nent (Nordic Entertainment Group) overtar de fleste rettighetene fra NRK for langrenn, hopp, kombinert, alpint, freeski og snowboard for de neste seks årene. De har også rettighetene for de to neste VM i alpint og nordiske grener.