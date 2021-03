Leeds-legende Peter Lorimer er død

Skotske Lorimer spilte 705 kamper og skåret 238 mål for klubben og døde etter lengre tids sykdom.

Det er Premier League-klubben selv som melder om dødsfallet.

Lorimer debuterte for klubben allerede 15 år gammel og var i Leeds i 17 år, fra 1962-1972. Han kom tilbake til klubben i 1983 og spilte for de liljehvite i ytterligere to år.

Som følge av hans harde skudd fikk han tilnavnet «Hot Shot» og «Lash». Han satte scoringsrekord for klubben med sine 238 mål, en rekord som fortsatt er stående.

Han vant ligaen i 1969 og 1974, ligacupen i 1968 og FA-cupen i 1972. Han fikk også 21 kamper for det skotske landslaget.

Lorimer ble 74 år gammel.