Europaligaen: Solskjær og United møter Moldes overmenn i kvartfinalen

NTB

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-mannskap skal bryne seg mot spanske Granada i kvartfinalen av europaligaen.

Det ble klart da kvartfinalene og semifinalene i turneringen ble trukket i Det europeiske fotballforbundets hovedkvarter i sveitsiske Nyon fredag.

Torsdag sikret United avansementet fra åttedelsfinalen med 1-0-seier over Milan i returkampen mot den italienske storklubben. Paul Pogbas scoring tre minutter ut i annen omgang sørget for at United vant duellen 2-1 over to kamper.

Pogba ble byttet inn ved pause for en skadd Marcus Rashford.

Granada gikk til kvartfinale på beksostning av Molde. Den spanske klubben vant dobbeltkampen 3-2 sammenlagt. Molde yppet seg i returkampen, men 2-1-seieren holdt ikke.

Nå har Ole Gunnar Solskjær muligheten til å kontakte sine gamle venner i Molde for å innhente informasjon rundt Uniteds neste motstander i turneringen.

Dersom United slå Granada og spiller seg videre til semifinalen, venter vinneren av kvartfinalen mellom Ajax og Roma.

Europaligaen synes å være er den ene av to realistiske tittelsjanser for Solskjær og United denne sesongen. Søndag er det kvartfinale i den hjemlige FA-cupen mot Leicester.

I Premier League synes byrival Manchester City å ha festet et jerngrep på tittelkampen.

Kvartfinalene i europaligaen spilles 8. og 15. april. Semifinalene går 29. april og 6. mai.

Finalen spilles i Sevilla 26. mai.