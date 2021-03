Jota skjøt Liverpool tilbake på vinnersporet – Wolves-keeper ut med hodeskade

NTB

Diogo Jota scoret da Liverpool slo Wolverhampton 1-0 mandag. Wolves-keeper Rui Patrício måtte ut etter en hodesmell, men skal ha unngått en alvorlig skade.

Liverpool har slitt med mager poengfangst i lang tid, og seier mandag var nødvendig for ikke å bli ytterligere akterutseilt i kampen om en mesterligabillett neste sesong.

Diogo Jotas scoring sørget for tre poeng.

Etter kampen var det imidlertid mye oppmerksomhet rettet mot hodeskaden Wolves-keeper Rui Patrício pådro seg på tampen. Portugiseren ble liggende urørlig på gresset etter en duell. Det kunne se ut til at sisteskansen på ulykksalig vis ble truffet av kneet til lagkamerat Conor Coady.

Portugiseren ble behandlet i mer enn ti minutter på banen, før han ble fraktet ut på båre. Rundt sto bekymrede lagkamerater.

Inn i Wolverhampton-målet kom keeperreserven John Ruddy.

Etter kampen hadde manager Nuno Espirito Santo betryggende nyheter.

– Han er OK og bevisst. Han husker hva som skjedde. Alle slike situasjoner, der det er snakk om hjernerystelse, skaper bekymring, men han kommer til å bli bra igjen, sa Wolves-trener Nuno Espirito Santo til Sky Sports.

Ønskes god bedring

Wolves hadde i utgangspunktet brukt opp sine bytter da Patricio-skaden var et faktum, men som følge av nye regler i situasjoner der hjernerystelse mistenkes, kunne et ekstra bytte gjøres.

– Jeg håper det ikke er noe alvorlig, og jeg ønsker han en rask og god bedring, sa matchvinner Diogo Jota til Sky Sports.

– Det var en fryktelig situasjon. Jeg så den i godt, men når det tar så lang tid... Det var et sjokk, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Den portugisiske spissen ble spilt fri av Sadio Mané rett før pause, og med venstrefoten satte han inn kampens eneste mål. Wolves-keeper Patricio fikk en hånd på avslutningen mot nærmeste hjørne, men klarte ikke skyve den på utsiden av stolpen.

Scoringen ble den eneste i en kamp som aldri ble noen sjansebonanza. Sadio Mané kom til to klare målsjanser for Liverpool før pause, men avsluttet svakt ved begge anledninger.

Salah-annullering

På tampen trodde Mohamed Salah at han hadde doblet gjestenes ledelse, men scoringen ble annullert som følge av at egypteren var marginalt i offside da han ble spilt fri.

Wolves hadde lite å by på framover i banen.

Med seieren kan Jürgen Klopps mannskap se noe lysere på tabellsituasjonen. Seieren betyr at det nå skiller fem poeng opp til fjerdeplasserte Chelsea.

– Vi trengte å vinne, for vi har slitt i Premier League. Derfor var dette svært viktig, sa Jota.

Ni serierunder gjenstår i Premier League. Et formsterkt West Ham må også passeres i avslutningen dersom det skal bli en plass blant de fire for Liverpool. London-klubben er nummer fem, to poeng foran Liverpool, og har i tillegg en hengekamp.

Wolverhampton har på sin side ikke vunnet på fire kamper og sliter på nedre halvdel. Mandag fikk laget til Nuno Espírito Santo et eksempel på hva det mistet da Diogo Jota gikk til Liverpool i fjor sommer.