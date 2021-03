Skipresidenten med lobbyvirksomhet for Lundby og co. i VM

NTB

Norges skipresident Erik Røste har talt jentehoppernes sak under sitt VM-opphold i Oberstdorf. – Det lover godt, sier Maren Lundby.

Røste er hjemme i Norge etter en ukes tid i Tyskland. Der ble det tid til å lufte Lundby og de andre hoppjentenes situasjon.

– Det har vært veldig nyttig å være her. Det å kunne ta opp ting i uformelle sammenhenger – om det har vært under lunsjen eller middagen – har vært bra. Blant de tingene jeg har tatt opp, og som har vært mye diskutert i Norge i år, er jo terminlista i hopp for kvinner, sier Røste til NTB.

Gutta i verdenscupen har hoppet renn etter renn tross koronasituasjonen i vinter. For kvinnene ble det annerledes.

– De har fått avlyst de fleste rennene. Vi har jo avlyst fem renn selv, så vi er ikke noe bedre enn andre. Det har vært vanskelig å få erstattet. Vi har diskutert i Norge om det bør være en forpliktelse for dem som arrangerer herrerenn at de også skal arrangere kvinnerenn, sa Røste.

– Jeg har tatt opp det med mine kollegaer, og alle jeg har snakket med synes det er et godt og fornuftig forslag. Alle jeg har snakket med mener også at vi bør ha en bedre terminliste for jentene. Da har vi kommet et stykke på vei. Sånn sett har det vært nyttig for meg å være her, sier Røste.

– Det lover veldig bra. Så får vi bare håpe at det fortsatt skjer noe. At det ikke bare blir lobbyvirksomhet. Men det høres kjempepositivt ut, er Lundbys kommentar til NTB.

Hun hopper i storbakken i VM onsdag etter to sølv og en bronse hittil i mesterskapet.