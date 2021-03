Johaug på høyden – uten høyde

NTB

Therese Johaug (32) lot som hun var i Seiser Alm og i sitt eget paradis da hun ladet opp til Oberstdorf-VM hjemme i Norge.

Tirsdag går hun for sitt andre individuelle VM-gull på 10-kilometeren i fri teknikk i Oberstdorf. Blir det gull vil det være hennes 12. i VM-sammenheng.

Gullet på lørdagens skiathlon kom for første gang uten at Johaug har ladet opp til et mesterskap i en lengre periode i høyden i Seiser Alm i Italia i forkant.

Det har tradisjonelt vært der hun har funnet roen og den ekstra energien inn mot VM- og OL-konkurranser. Det er der hun har bunkret opp røde blodceller.

I år gjorde covid-19 at spektakulære Seiser Alm ble byttet ut med mer ordinære Mosetertoppen.

God erfaring

– Erfaringen så langt er bra. Jeg har forsøkt å gjøre det så likt som mulig og latt som at jeg har hatt oppladning i høyden. Jeg føler meg i bra slag, og det er veldig godt å få også denne erfaringen gitt at det dukker opp en annen situasjon som gjør at vi faktisk ikke kan være i høyden, sa Johaug til NTB under mandagens digitale presstreff.

Hun har ikke vært på høydetrening i hele sesongen, og det har ikke skjedd før. Det er ikke rart at hun har vært ekstra spent foran VM-dagene i Oberstdorf, selv om dette mesterskapet ikke er noe høydemesterskap.

I motsetning til OL i Beijing i 2022.

– Det er godt å få bevist at det går an å prestere uten høydetrening også. Det handler kanskje like mye om hva du innstiller deg på mentalt i hodet. Det er kanskje det som betyr noe. Jeg prøvde å tenke at vi var i Seiser Alm hver dag da vi var på samling på Mosetertoppen. Jeg har trent nesten prikk likt som jeg har gjort før de andre mesterskapene jeg har gått. Det gir en trygghet og en selvtillit det også, sa Johaug.

Alene

I Seiser Alm tidligere har hun stort sett holdt i hop med lagvenninner som Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt og Ingvild Flugstad Østberg.

Ingen av dem er med lenger. Bjørgen og Uhrenholdt Jakobsen har lagt oppe, mens Østberg har tatt et konkurransefritt år for å gi kroppen en sjanse til å hente seg inn igjen.

I dag går Therese Johaug 10-kilometeren sammen med Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng.

– Dette er en distanse som har passet meg bra, og jeg har veldig lyst til å gå fort, sa Johaug i forkant.