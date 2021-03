2,7 millioner kroner i testutgifter for de norske Oberstdorf-grenene

Espen Bjervig anslår 1,2 millioner kroner i utgifter til koronatester for elitelagene i langrenn denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Koronapandemien gjør at Norges Skiforbund anslår covid-19-testing for 2,7 millioner kroner for elitelagene i langrenn, hopp og kombinert.