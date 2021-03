VM-kommentator Torgeir Bjørn hjemme: – Det er noe annet

Torgeir Bjørn i Ruka for et drøyt år siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

NRK-kommentator Torgeir Bjørn var skeptisk til å være hjemme fra ski-VM i Oberstdorf. Etter første konkurranse er dommen godkjent, men at det er annerledes.

– Jeg er glad for at jeg har vært på mange skirenn før. Dette er første ski-VM jeg ikke er på siden 1987 (i Oberstdorf). Jeg har heldigvis vært i Oberstdorf før. Det hjelper på en del, sier Bjørn til NTB.

Torsdag kommenterte Bjørn sammen med kollega Jann Post da Norge tapetserte pallen i sprint på herresiden, mens Maiken Caspersen Falla sikret sølv.

Bjørn erkjenner at det ikke er det samme ikke å være til stede i VM-byen.

– Det er noe annet. Ikke minst det å ha tilgang på løypa og å kjenne på forholdene helt opp til start hver eneste dag. I tillegg får man en annen kontakt med utenlandske miljøer med å være til stede, sier han.

Angrer ikke

Fredrik Aukland og Harald Thingnes er på plass for NRK i Oberstdorf og er ører og øyne for den velkjente kommentatorduoen som sitter i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo.

– Vi må spille litt på hverandre. Sånn sett får vi innsyn i løypa og fanger opp en god del ting. Vi kommer vel oss noenlunde gjennom dette, sier Bjørn beskjedent.

Ett av argumentene for at Bjørn og Post ble hjemme, var at det var tiltenkt at de skulle dekke skirennene i Holmenkollen etter mesterskapet i Oberstdorf, og at de ikke ville rukket det med tanke på karantenen som må gjennomføres etter hjemkomsten. De rennene ble avlyst. Bjørn angrer ikke, men:

– Man kunne kanskje ventet med beslutningen om ikke å dra, men vi forholder oss til det. Vi prøver å gjøre det beste ut av det, sier han.

Dårligere lyd

Den svenske radioduoen Torgny Mogren og Dag Malmqvist droppet å dra på grunn av påbud med munnbind i kommentatorbua. Bjørn er enig med sine svenske kollegaer.

– Det er en del sånne momenter som gjorde at man følte det var sikrere å ha kommentatorene i Oslo. Litt høyere kroppstemperatur, så kan man risikere ikke å komme inn på stadion. Hvis man kommenterer med munnbind, blir lyden mye dårligere, sier Bjørn.

Neste på programmet for Bjørn og Post er langrennet for kombinertgutta fredag.