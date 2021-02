Raiola sammenligner Haaland med Lewis Hamilton

NTB

Superagent Mino Raiola har uttalt seg om stjernegalleriet han har på kundelisten. Erling Braut Haaland er ifølge agenten ønsket av alle lag med ambisjoner.

Det norske stjerneskuddet var et av temaene under Raiolas intervju med BBC , der agenten valgte å sammenligne nordmannen med et av verdens aller største idrettsnavn.

Lewis Hamilton har vunnet rekordmange løp i Formel 1 (95). Han tangerte i 2020 legenden Michael Schumacher i antall sammenlagtseire (sju), og han har fått OBE-orden av dronning Elizabeth ll. Likevel finner agenten likheter mellom Formel-1-sportens mestvinnende og en jærbu fra lille Norge.

– Jeg tror ikke det er en sportsdirektør eller trener i verden som ville sagt nei til Haaland. Det er som å si at et Formel-1- lag ikke ville hatt Lewis Hamilton, sier Raiola.

Han hevder at det er høyst ti klubber i verden som har råd til å kjøpe Haaland og samtidig gi ham plattformen som trengs etter Dortmund-oppholdet. Han fyrer samtidig opp om hvor karrieren kan gå videre.

– Fire av de ti klubbene er i England, sier han.