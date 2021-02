God start løftet Hovland i California

NTB

Etter en åpningsrunde på det jevne fikk Viktor Hovland en forrykende start på 2. runde i PGA-turneringen i Pacific Palisades, med tre birdier på rad.

Hovland var blant dem som startet runden på 10. hull, og han senket birdieputter både der og på de to neste hullene. Dermed var han tre slag under par for dagen og klatret kraftig på resultatlista.

Det ble par på de fem neste hullene, før en bogey på hull 18. På hull 1 ble det igjen en birdie, og så en bogey på hull 5. De resterende hullene på banens første del gikk Hovland på par. Det ga en runde to slag under par og en delt 28. plass så langt.

Hovland gikk sin åpningsrunde på par etter fire birdier og like mange bogeyer.

Sam Burns er så langt i klar ledelse, fem slag foran nærmeste konkurrent. Han er tolv slag under par etter to fullførte runder. Han fulgte opp en 64-runde torsdag med en 66-runde fredag.