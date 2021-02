Kvandal til sykehus etter fall – frykter at sesongen er over for hoppkometen

NTB

Hopptalentet Eirin Maria Kvandal (19) ble fraktet ut av hoppbakken etter at hun falt i finaleomgangen i Hinzenbach. Uhellet er dårlig nytt kort tid før VM.

Kvandal falt etter å ha landet på 88 meter. Hun fra båret bort og sendt til sykehus. Ungjenta, som hoppet 89,5 meter i 1. omgang, endte på 15.-plass.

Hopperen fra Mosjøen tok seg til kneet etter uhellet, som skjedde i overgangen fra bakken til sletta.

Etter planen skulle Kvandal dra til junior-VM i Finland, mens de andre norske hopperne skal videre til neste verdenscuprenn i rumenske Rasnov. Om tre uker er det også VM i Oberstdorf.

– Vi frykter at sesongen kan være kjørt for hennes del. Hun blir nå undersøkt på sykehus i Linz, og vi tar dette steg for steg videre. Vi har et godt medisinsk støtteapparat hjemme i Norge og er sikre på at hun vil bli tatt godt hånd om, uansett hva slags skadeomgang dette dreier seg om, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen i en SMS til NTB søndag ettermiddag.

– Gjennom mange år har vi lært oss å takle slike situasjoner, og vi skal komme oss gjennom dette også.

Nytt pallbesøk

Silje Opseth tok søndag sin annen strake tredjeplass i verdenscupen. Hun hadde 85,5 meter i sitt første svev, men slo av én meter i finalen. Det holdt likevel til en ny tur på verdenscuppallen i Østerrike.

Hun ble slått med 10,6 poeng av japanske Takanashi. Etterpå handlet det meste om Kvandal.

– Det var ikke noe god følelse å sitte igjen på toppen og se at lagvenninnen din falle. Vi må bare krysse alt vi har av fingre og tær for at det gikk bra, sa Opseth til TV 2.

Maren Lundby, som så vidt er tilbake etter en kneskade, var også preget etter rennet. Uten Kvandal i VM vil Norges gullsjanse i kvinnenes lagkonkurranse være betydelig svekket.

Fælt

– Det er skikkelig fælt når sånne ting skjer. Fra det jeg kunne se, var hun bevisst i alle fall. Hun hadde skikkelig vondt, så hun sa ikke så mye, fortalte Lundby.

Takanashi vant søndagens renn etter hopp på 89 og 92,5 meter. Hun hadde et forsprang til Opseth på 1,5 poeng før finalen. Nika Kriznar fra Slovenia tok seg til slutt forbi den norske hopperen på resultatlistene.

Det var Takanashis 59. verdenscupseier.

Lundby ble nummer fem etter svev på 89 og 88 meter. Hun var 14,4 poeng bak vinneren. Anna Odine Strøm hoppet 84,5 og 80,5 meter og hadde dårligst forhold av samtlige i begge omgangene. Hun avanserte fra 14.- til 11.-plass. Strøm ble diskvalifisert i lørdagens renn.

Med 79,5 meter slo Thea Minyan Bjørseth av fire meter i finalen. Det holdt til 30.-plassen.