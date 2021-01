«Alpintvillingene» har fulgt hverandre i snart ti år: – Det er jo helt sykt

NTB

Det er veldig få ulikheter mellom kometene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath (20), men utenfor løypa er det litt som skiller de to langtidsskadde alpinistene.

Duoen har vært sammen siden de var elleve år i Bærum skiklub. De slo for alvor gjennom i Kitzbühel for ett år siden da Braathen ledet slalåmrennet til pause og kom på 4.-plass. I samme renn tok McGrath sine første verdenscuppoeng i slalåm.

Deretter, i årets sesong, åpnet Braathen med et brak og vant storslalåmrennet i Sölden i oktober og fikk sin første tur på pallen. To måneder senere overrasket McGrath hele alpinsirkuset da han kjørte ned til 2.-plass i italienske Alta Badia.

Braathen fyller 21 år 19. april. McGrath gjør det samme to dager senere. Og ikke nok med det: Begge fikk en lei utgang på sesongen da de pådro seg en skade i hvert sitt venstre kne i Adelboden 8. januar. Dermed ryker også VM og sesongens store mål i Cortina d'Ampezzo.

– Helt sykt!

Lørdag ble begge operert av landslagslege Marc Strauss like etter hverandre. McGrath er forbauset over likhetene mellom dem, og spesielt at de ble skadd på samme tidspunkt.

– Det er jo helt sykt, da! Hva skal jeg si. Når det kommer til å prestere, føler jeg det ikke er tilfeldig. Vi har pushet hverandre veldig. At Lucas gjorde det så bra som han gjorde det i Sölden og vant, og jeg hadde ikke dagen, var en kjempemotivasjon til at jeg skulle jobbe enda hardere. Så satte jeg opp tempoet på min egen trening og kjøring, så plutselig sto jeg på pallen, sier han til NTB.

McGrath innrømmer at han var forbløffet da også Braathen tok kneet i samme renn mens han så på.

– Men det med skader burde nesten ikke være mulig. Når jeg faller i 1. omgang og ser på Lucas i 2. omgang, tenkte jeg: «Hva skjer her nå?". Det er godt vi har hverandre, sier McGrath.

«Meant to be»

Det er også Braathen glad for i tiden som venter dem med rehabilitering og trening.

– Vi er «meant to be», tror jeg. Vi følger hverandre, svarer Braathen.

For begge venter måneder med opptrening. Ifølge landslagslege Strauss kan McGrath være tilbake på ski i løpet av tre-fire måneder, mens det vil gå omtrent dobbelt så lenge med Braathen.

Duoen forteller at de vil trene så mye som mulig sammen framover. Også sammen med langtidsskadde Aleksander Aamodt Kilde.

– Det er jo tøft, så klart. Det er mye nytt. Det er et skikkelig slag i trynet. Det går så bra, og plutselig er man ute resten av sesongen. Men vi har hatt det mye gøy hittil, sier McGrath.

Forskjellige

Men noe må skille de to 20-åringene med nærmest identisk karriere og bakgrunn?

– Utenfor løypa er det klart det er litt forskjeller. Atle er veldig disiplinert og er veldig punktlig til enhver tid i hverdagen. Der er jeg litt mer «hang loose», sier Braathen.

– Han står opp først og følger planen. Alt fra når han pusser tennene til når han er ute av døra. Der vil jeg ha et spillerom som er ekstremt mye større. Jeg lever litt mer i en brasiliansk tidssone enn ham. Der er vi nok veldig forskjellige, legger Braathen til.

På ski forklarer Braathen igjen at de er ganske like.

– Vi deler nok samme skifilosofi og skifølelse. Hvordan utstyret reagerer, kan vi samkjøre veldig. Der kan vi hjelpe hverandre med å få svar, sier Braathen.

Først skal de hjelpe hverandre på beina og bli klare for en ny alpinsesong.