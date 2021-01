Idretten satt på vent: – Tragisk og dramatisk

– For bandyen er dette dramatisk med tanke på å kunne gjennomføre eliteserien. Slik det står nå, tror jeg ikke vi klarer det. Det er veldig dramatisk. Vi synes at man burde differensiere ut fra både faren for smitte og smitte-historikk, sier generalsekretær Tomas Jonsson i Norges Bandyforbund. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Les mer

Lukk