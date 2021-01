Johaug tok NM-gull nummer 15 i suveren stil – vant skiathlon i NM foran Weng

NTB

Therese Johaug gjorde som vanlig i en krevende NM-løype: Satte full fart fra start og gikk alene til mål som vinner. Heidi Weng viste styrke og tok sølvet.

Johaug jubilerte med sitt 15. NM-gull da hun vant fellesstarten med skibytte med over et minutts margin ned til Weng. Junior Helene Marie Fossesholm tok bronsen.

– Herlighet, det er kaldt i dag, sa Johaug til NRK før hun gikk løs på skiathlon-rennet i NM i Granåsen. Kanskje var det for å gå seg varm Johaug rykket fra feltet allerede i første motbakke.

Veteranen så seg som vanlig aldri tilbake og gikk fellesstarten som en intervallstart.

– Jeg prøvde ikke å ta ut altfor mye og finne et jevnt tempo. Men jeg synes ikke skøytedelen gikk så bra i dag. Men totalt, alt i alt, så var det en bra dag, sa Johaug til NRK.

Da hun kom inn til skibyttet hadde Johaug et drøyt halvminutt ned til en jagende kvartett i Weng, Anne Kjersti Kalvå, Silje Øyre Slind og Marte Skaanes.

– Jeg var litt kald på både tærne og hendene og alt, så jeg slet litt med å bytte ski og få på stavene, men jeg klarte det, sa Johaug.

Hun forklarte at hun har ulike scenarioer i hodet for hvordan hun kan løse en slik distanse i et mesterskap.

Stortalent på medaljejakt

Stortalentet Fossesholm var bare drøyt 20 sekunder bak den jagende kvartetten ved skibyttet, og hun gjøv løs på skøytedelen med mål om pallplass.

Etter å ha fått av seg klassiskskiene, hadde Weng også fått nok av å ligge i gruppe. Hun skrudde opp farten og gikk som ensom toer bak suverene Johaug, mens Fossesholm tok grepet om bronsen med en god skøyteetappe.

Junioren gjorde et tappert forsøk på å ta igjen Weng, men endte til slutt 15 sekunder bak sølvvinneren.

Kalvå meldte seg på i VM-diskusjonen med en sterk fjerdeplass. I verdenscupen er samme øvelse på programmet i Lahti i neste uke, og der får trolig Kalvå anledning til å måle krefter med internasjonale motstandere.

Burde Weng gått fra start?

Søndagens tettrio er uansett selvskrevne kort til distanserennene i VM.

Heidi Weng var etter løpet litt selvkritisk på at hun ikke ga Johaug konkurranse fra start. Det virket som om både Weng og de andre hadde bestemt seg for bare å la Johaug gå fra første stavtak.

– Jeg skulle kanskje prøvd å være med fra start, for jeg følte meg pigg i klassisken, men målet var å gå sitt eget løp, sa Weng.

OL-vinner Ragnhild Haga gikk inn til sjuendeplass, 2.24 minutter bak Johaug, mens Maiken Caspersen Falla fikk det tungt på skøytedelen og endte som nummer 26, nesten fem minutter bak Johaug.

Før rennet ble Strindheim-profilen Ole Thonstad hedret. Han døde på en skitur lørdag, 68 år gammel.