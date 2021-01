Kristoffersen i sin dårligste periode: – Det er litt for variabelt

NTB

Alpinist Henrik Kristoffersen (26) har sin største sportslige utfordring i karrieren, men det må mer til for å få trener Lars Kristoffersen bekymret.

– Det er ingen krisestemning. Han har jo vært ekstremt stabil. Få har så lav utkjøringsprosent. Få har så mange pallplasser med tanke på starter i verdenscupen, sier trener Lars Kristoffersen til NTB.

– Er det den første ordentlige utfordringen?

– Ja, men det er bare å lese listene. Det er ingen hemmelighet. Det er jo fakta, sier treneren.

Listene viser at Kristoffersen ligger på 5.-plass i slalåm og 12.-plass i storslalåm så langt denne sesongen. Etter 160 starter i verdenscupen har det blitt hele 64 pallplasser. 22 ganger har han stått øverst på pallen.

Selvtillit

Det sier litt at man kan si at Kristoffersen er i sin dårligste periode. 26-åringen har vunnet minst ett verdenscuprenn hvert år i åtte strake sesonger og levert på stabilt høyt nivå. Også denne sesongen har det blitt en verdenscupseier i slalåmen i Madonna di Campiglio, samt 2.-plass i parallellslalåm i Lech.

I tillegg til seieren i Italia har det blitt 10.- og 6.-plass i tillegg til en utkjøring i slalåm. I storslalåm har han fortsatt til gode å stå på pallen denne sesongen.

– Det har vært enkeltrenn tidligere som ikke har vært bra. Det er første gang med så mange renn hvor ting ikke har vært like bra de siste sju-åtte årene. Ekstremt få utøvere går gjennom karrieren uten en liten «down». Man må akseptere at det er sånn, men man kan ikke sette seg ned og vente på at det blir bra igjen, sier Lars Kristoffersen.

– Det handler mye om selvtillit og trygghet. Begynner man å tvile litt, blir tvilen plutselig mye større. Det er så små marginer at man må ha troen på seg selv for å gjøre de rette tingene, sier han.

– Krumme nakken

Det er likevel ikke nok til at Kristoffersen gjør noen store endringer med sønnens treningsprogram.

– Med tanke på skifilosofi og treningsfilosofi endrer vi ingenting. Holder man på sånn i et par sesonger, må man kanskje gjøre noe fundamentalt. Men det i år er ikke nok. Han har jo to pallplasser. Det er jo ytterst få som har to pallplasser eller en seier i sin karriere. Ut fra tidligere meritter vil man gjerne at det skal være bedre. Da er det bare å krumme nakken, sier han.

Det er fem slalåmrenn igjen før VM. To i Flachau før Schladming venter. Deretter er det to renn i Chamonix før kursen settes mot VM i Cortina d'Ampezzo i Italia i februar.

– Nå er det vel en måneds tid til VM. Mye kan skje på en måned. Jeg er ikke bekymret. I går hadde vi en ganske ok trening i slalåm, men dagen før var det dårlig. Det er litt for variabelt, sier Kristoffersen.

Første mulighet til å endre på det kommer i østerrikske Flachau lørdag og søndag.