Røisland på pallen i sesongåpningen i Big Air

NTB

Mons Røisland sikret seg tredjeplassen i lørdagens Big Air-finale i verdenscupen snowboard i Østerrike, med et triks ingen har greid før ham.

– Det var en helt vill følelse å lande. Hele kroppen bare prikket med adrenalin og glede. Det er ikke mange følelser som slår det der, sa Røisland i en pressemelding fra Brettforbundet.

Han sto for kveldens høyeste poengsum i siste omgang med 91,0 poeng for en «backside 1620 nosegrab». Det er et triks ingen andre har greid i konkurranse.

De to beste av tre omganger talte, og dermed endte han på tredjeplass bak canadiske Max Parrot og svenske Sven Thorgren.

– Jeg har gjort det to ganger før, og ingen andre har gjort det før eller etter, sa Røisland.

Han vant i Kreischberg både i 2017 og 2019. Nå innledet han sesongen med pallplass.

22. januar er det ny verdenscupkonkurranse med Laax Open. Der stiller Norge med en rekke utøvere. Deretter går turen videre til sesongens trolige høydepunkt, X-Games i Aspen 29.-31. januar.