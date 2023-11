Trond Giske reagerer kraftig på nye Arbeiderpartiet-tall

– Hvis vi har denne typen tall over tid, betyr det en alvorlig svekkelse av det fagligpolitiske samarbeidet, sier Trond Giske.

Ved årets kommunevalg stemte kun 30 prosent av LO-medlemmer på Arbeiderpartiet. Det viser LOs egne, uoffisielle tall, ifølge Fri Fagbevegelse.

Tallene får Arbeiderpartiet-profil Trond Giske til å reagere.

– Jeg har ikke sett disse tallene, men det er krise! Hvis vi har denne typen tall over tid, betyr det en alvorlig svekkelse av det fagligpolitiske samarbeidet. Dersom bare hver tredje LO-medlem stemmer Ap, eller kanskje enda færre, tror jeg det på sikt blir tungt å argumentere for at man har et helt spesielt forhold til ett parti, sier han til Fagbladet.

– Noe galt med politikken

Ved forrige kommunevalg stemte 33 prosent av medlemmene på Arbeiderpartiet, skriver Fri Fagbevegelse.

– Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget. Da er det noe galt med politikken eller kommunikasjonen eller begge deler, sier Giske til Fagbladet.

For første gang siden 1924 er ikke Arbeiderpartiet Norges største parti. Partiet gikk tilbake i 236 kommuner under høstens valg og mistet 41 ordførere.

– Velgerne tar ikke feil. Vi får det resultatet vi fortjener, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun talte til LO Stats Kartellkonferanse på Gol onsdag.

Konkluderer med at økonomi var avgjørende

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik på Kartellkonferansen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Arbeiderpartiet konkluderer selv med at «økonomi var avgjørende ved dette valget» sin interne havarirapport. Der er konklusjonen at partiet ikke klarte å gi velgerne trygghet i en krisetid, noe partiledelsen har et særlig ansvar for, ifølge sisteutkastet som NRK siterer fra.

Konklusjonen slår fast at tiltakene fra regjeringen i dyrtiden ikke var nok til å hindre at mange fikk dårligere råd. Videre står det at partitoppene Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna, Jan Christian Vestre og Kjersti Stenseng har et spesielt ansvar for dette.

Både habilitetssakene, strømkrisen, rentesjokket og prisveksten trekkes fram som forklaringer på valgnederlaget. I tillegg til omstridte saker regjeringen selv står bak, som lakseskatten og andre skattegrep i næringslivet.