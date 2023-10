Lavrov til Iran for å diskutere fredsprosess mellom Armenia og Aserbajdsjan

I alt seks land skal diskutere regionale spørsmål uten innblanding fra vestlige land og land utenom regionen, melder Irans offisielle nyhetsbyrå.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov skal mandag til Iran for å ha samtaler med ministre fra blant annet Armenia og Aserbajdsjan.

– Vi bekrefter Lavrovs planlagte samtaler i Teheran mandag, opplyser talskvinne for utenriksdepartementet Maria Zakharova søndag.

I alt seks land skal diskutere regionale spørsmål uten innblanding fra vestlige land og land utenom regionen, melder Irans offisielle nyhetsbyrå samme dag.

Ifølge nyhetsbyrået skal utenriksministrene fra Tyrkia, Aserbajdsjan, Armenia og Georgia delta i samtalene – i tillegg til Russland og Iran.

Både Aserbajdsjan, Armenia og Georgia er tidligere sovjetrepublikker. Russland anser seg som en garantist for sikkerheten i konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia, men har fått sterk kritikk fra Armenia for ikke å ha hindret krigen i september.

Den førte til at Aserbajdsjan tok full kontroll over utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh, som har vært kontrollert av etniske armenere i over 30 år.