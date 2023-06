SV og regjeringen enige om revidert nasjonalbudsjett

NTB

Dette er de enige om.

Fakta om enigheten i revidert nasjonalbudsjett Hovedpunkter i revidert nasjonalbudsjett etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og SV. * Totalt økes utgiftene med 2,1 milliarder kroner, mens det samtidig gjøres kutt på 560 millioner kroner. * Barnetrygden øker med 200 kroner i måneden fra 1. juli for barn over 6 år. Det gir en bokført kostnad på 920 millioner kroner. * Satsene for sosialhjelp øker med 10 prosent. * Statens bidrag i store kollektivprosjekter økes til 70 prosent. * Det største kuttet, på 300 millioner kroner, kommer fra å utsette anlegget for karbonfangst på Klemetsrud i Oslo. * 300 millioner kroner til hvert av klimatiltakene: frivillig skogvern, klimatiltak gjennom Enova og klimasats.

De tre partiene presenterte tirsdag enigheten om revidert nasjonalbudsjett. SV hadde i forkant varslet at de ville prioritere et mer omfordelende budsjett i forhandlingene med regjeringspartiene.

Resultatet er at barnetrygden økes fra 1083 kr til 1310 kr i måneden. I tillegg økes alle sosialhjelpssatsene med 10 prosent.

Barnetrygden øker

SV og regjeringspartiene er enige om å øke barnetrygden for barn over 6 år med 200 kroner per måned. Det innebærer en budsjettøkning på 2 milliarder kroner.

SV-leder Kirsti Bergstø sier til NRK at partiet har forhandlet en enighet som tar nødvendige grep både på fordeling og miljø.

– En av de store satsingene vi har fått på plass, er en varig økning av barnetrygden for barn over 6 år, sier hun.

Økningen trår i kraft fra 1. juli.

– Det er penger som skal gå til barnas bukser og brød, uavhengig av foreldrenes inntekt eller tilknytning til arbeidslivet varierer, sier Bergstø.

Statens bidrag i store kollektivprosjekter økes

Regjeringspartiene og SV er enige i revidert nasjonalbudsjett om at statens bidrag til store kollektivprosjekter økes til 70 prosent.

– Vi får på plass flere tiltak som kutter klimautslipp og tar vare på natur. Vi gjør det lettere for byene å gjennomføre store, nye kollektivprosjekter ved å øke statens bidrag til 70 prosent og får satt i gang utbygging av mye mer solenergi i hele Norge, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

I enigheten heter det at det statlige tilskuddet som utbetales etter prosjektenes fremdrift fra og med 2023 fra økes 50 til 54 prosent, uten tilbakevirkende kraft, for nåværende og fremtidige store kollektivprosjekter.

– I tillegg kommer det statlige tilskuddet som utbetales flatt på 16 prosent. Fra 2023 vil prosjektene dermed få økt sitt årlige statlige bidrag til 70 prosent, står det.

Øker pengebruken med 1,5 milliarder kroner

Totalt økes utgiftene med 2,1 milliarder kroner, mens det samtidig gjøres kutt på 560 millioner kroner i årets budsjett.

Den største økningen i utgiftene går til å øke barnetrygden med 200 kroner per måned fra 1. juli for barn over 6 år. Det gir en økt kostnad på 920 millioner kroner på budsjettet i 2023.

Det settes også av 284 millioner kroner til varig økning av sosialhjelpen med 10 prosent fra 1. juli.

I tillegg settes det av 300 millioner kroner til tre ulike klimatiltak, 100 millioner kroner til hvert av dem: Frivillig skogvern, klimatiltak gjennom Enova, og klimasats.

Bidraget til store kollektivprosjekter økes til 70 prosent, noe som vil koste 138 millioner kroner i 2023.

Det største kuttet kommer fra å utsette anlegget for karbonfangst på Klemetsrud i Oslo, noe partiene sparer 300 millioner kroner på.

Det kuttes også i pengebruken til ombygging av Ring 1 i Oslo med 95 millioner kroner.